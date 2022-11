Martinez (ct Belgio): “Lukaku è nelle mani dei medici. Per il momento, non è disponibile”

Intervenuto ai microfoni de L’Equipe, Roberto Martinez, ct del Belgio, ha parlato delle condizioni fisiche di Romelu Lukaku a poche settimane dall’inizio del Mondiale: “Per il momento, non è disponibile. È nelle mani dei medici. Se è in condizione di partecipare a una delle prime tre partite, è un giocatore di cui abbiamo bisogno. Se non può, non sarà con non noi”.

Foto: Instagram Inter