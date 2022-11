Martinez (ct Belgio): “Lukaku ci sarà contro il Marocco”

Romelu Lukaku sta vivendo una stagione a livello fisico molto difficile. L’attaccante dell’Inter ha subito varie ricadute che ne hanno rallentato la ripresa della condizione fisica. Nonostante ciò, il gigante belga sembra aver ritrovato la giusta condizione, come sottolinea il “Tata” Martinez in conferenza stampa, allenatore del Belgio: “Lukaku ci sarà contro il Marocco ma non partirà titolare. Si sta allenando bene ma dobbiamo vedere come si comporta il suo fisico. Oggi si è allenato molto molto bene”. Sulle assenze della squadra aggiunge: “Abbiamo tanta qualità e soprattutto tanta esperienza, le assenze non devono assolutamente rappresentare un problema”.

Foto: Twitter Lukaku