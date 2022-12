Martinez (ct Belgio): “Abbiamo creato tanto, non ho rimpianti”

Il ct del Belgio, Martinez, ha parlato a caldo dell’eliminazione della sua nazionale dopo il pareggio a reti inviolate contro la Croazia: “Oggi siamo stati noi stessi. Non è mai facile vincere al Mondiale: con il Canada abbiamo vinto ma non siamo stati noi stessi, mentre con il Marocco abbiamo perso meritatamente. Non eravamo pronti. Oggi abbiamo creato tanto e quindi no, non ho alcun rimpianto. Possiamo lasciare il Mondiale a testa alta. Volevamo farcela, ma ogni nazionale lo desidera. Questo è il miglior torneo del mondo. In passato abbiamo vinto tre partite nel girone e siamo stati eliminati, lo stesso è successo agli Europei. La sensazione è la stessa, posso accettare questo modo di perdere. Giocatori come Tielemans, Onana, Doku… La ‘generazione d’oro’ ha raggiunto qualcosa che dovrebbe entusiasmare le generazioni future. Questa eredità sopravvive e dobbiamo continuare a fissare standard elevati”.

Foto: Twitter Belgio