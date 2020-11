Martinez convoca Lukaku, ma Romelu resta in bilico per Bergamo

Roberto Martinez ha convocato Romelu Lukaku per i prossimi impegni del Belgio. Un atto formale, inevitabile, ma da rivisitare alla luce delle prossime evoluzioni.

Lukaku anche oggi si è allenato a parte, non è certo scontata la sua convocazione per Bergamo (si gioca domenica alle 15) e anche se venisse convocato potrebbe non partire dal primo minuto.

Con una sosta in arrivo, l’Inter potrebbe decidere di non rischiare, proprio per evitare contrattempi più grandi. E proprio per questo motivo in automatico anche Martinez aspetta le decisioni definitive del club nerazzurro, domani sarà una giornata chiave, alla vigilia dell’impegno di Bergamo.