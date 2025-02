Martinez: “Alla Lazio è andato tutto male nell’ultima partita, a noi tutto bene”

Josep Martinez, portiere dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro prima della partita valevole per i quarti di finale di Coppa Italia: “Questa gara è molto importante, sappiamo che abbiamo davanti una squadra forte e che sicuramente non ci aspetta l’ultima gara che abbiamo giocato perché è andato tutto perfetto per noi e per loro tutto male, quindi mi aspetto una gara molto battagliata contro una squadra molto affamata”.

Infine: “Io mi sento bene, sono veramente orgoglioso di essere qui con questa grande famiglia e cerco di imparare il massimo da tutti i compagni. Cerco di dare il meglio per farmi trovare pronto ad aiutare la squadra”.

Foto: Instagram Martinez