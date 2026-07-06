Martinelli, solo Avellino. In settimana le visite del portiere

06/07/2026 | 11:40:50

Tommaso Martinelli sarà il nuovo portiere dell’Avellino. Pista nata a sorpresa lo scorso 9 giugno, ribadita con forza il 30 giugno. Sabato scorso avevamo aggiunto che erano stati raggiunti tutti gli accordi con la Fiorentina, Martinelli aveva parlato con Nesta garantendogli che lo avrebbe raggiunto in Irpinia. Subito dopo, sempre sabato scorso, erano emerse voci di una fiducia Samp in crescita. Esattamente il contrario, in settimana Martinelli farà le visite con l’Avellino.

Foto: Instagram Fiorentina