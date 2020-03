Martinelli: “Real Madrid? Voglio diventare una leggenda dell’Arsenal”

Gabriel Martinelli, talento brasiliano 18enne dell’Arsenal, è finito nel mirino di diversi club, fra cui il Real Madrid. Tuttavia, il ragazzo sembrerebbe non aver intenzione di cambiare aria nel breve periodo: “Interesse del Real Madrid per me? Voglio vincere la Champions League e molti altri titoli per rendere felici i tifosi dell?’Arsenal. – ha dichiarato a FourFourTwo – Meritano il meglio, non solo i fan, ma tutto lo staff e il club. Vorrei restituire qualcosa al club dopo tutto quello che hanno fatto per me finora. Di conseguenza, voglio diventare una leggenda dell’Arsenal.”

Foto: La Gazzetta dello Sport