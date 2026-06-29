Martinelli: “Non ho parole per descrivere la mia gioia. Ora testa agli ottavi di finale”

29/06/2026 | 23:01:35

Gabriel Martinelli, attaccante dell’Arsenal e del Brasile, con un gol al 96′ ha regalato l’accesso agli ottavi ai verdeoro contro il Giappone.

L’attaccante ha così parlato ai canali della FIFA: “Non trovo le parole per descrivere la gioia che provo. Vedere tutti quei tifosi in piedi, i miei genitori, i miei amici… non riesco a spiegarlo. Dopo aver colpito il palo, sapevo che avrei avuto un’altra possibilità. Onestamente non ho le parole. Sono semplicemente felice di essere riuscito ad aiutare la squadra, sia giocando sulla fascia sinistra che al centro. La cosa più importante è aiutare la squadra. Ora testa agli ottavi di finale”.

Foto: Instagram Arsenal