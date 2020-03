Martinelli: “Futuro al Real Madrid? No, voglio diventare una leggenda dell’Arsenal”

Gabriel Martinelli giura fedeltà all’Arsenal. Il gioiello brasiliano classe 2001, autore di 10 gol e 4 assist in questa stagione con la maglia dei Gunners, ha parlato così del suo futuro ai microfoni di FourFourTwo: “L’interesse del Real Madrid? Voglio vincere la Champions League e molti altri titoli con l’Arsenal. Voglio rendere felici i tifosi, meritano il meglio, loro come tutto il club. Vorrei restituire qualcosa dopo tutto quello che hanno fatto per me finora. Vorrei diventare una leggenda dei Gunners”, le parole di Martinelli.

Foto: Daily Star