Martin: “Voglio rimanere al Genoa, qui mi trovo benissimo. E’ importante lavorare con Vieira”

22/07/2025 | 14:43:14

Aaron Martin ha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Genoa: “Io mi trovo benissimo a Genova, voglio rimanere. Spero si faccia al più presto possibile. Siamo sulla strada giusta. Voglio aiutare molto la squadra. Nello spogliatoio ci sono tanti leader che danno una mano. Io però devo fare ancora di più, magari ripetermi come l’anno scorso. La permanenza di Vieira? E’ importantissimo lavorare con lui. Abbiamo lavorato prima con lui, sappiamo cosa vuole lo staff soprattutto Vieira. Dobbiamo continuare come stiamo lavorando”.

Foto: Instagram Genoa