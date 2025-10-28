Martin, il Genoa insiste per il rinnovo. Alla Lazio piace da giugno

Aaron Martin nelle ultime partite ha perso la visibilità che aveva avuto, grazie a un rendimento indiscutibilmente alto. E in molti hanno collegato la decisione al contratto in scadenza a giugno, il Genoa vorrebbe prima definire per non correre il rischio di perdere l’esterno sinistro classe 1997 a parametro zero. Come abbiamo anticipato lo scorso 10 giugno, il profilo di Martin piace molto alla Lazio e ci sono stati sondaggi per capire la posizione dello specialista spagnolo. Al momento la Lazio non può fare mercato, ma in futuro diverse cose andranno definite (a partire da Tavares) e il club continuerà a seguire Martin. Nel frattempo il Genoa spingerà per incassare il rinnovo, visto che siamo entrati in una fase sempre più delicata.

foto insta genoa.

