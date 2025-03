Martin: “Bravi a reagire. Nella ripresa siamo rientrati in campo con determinazione”

Aaron Martin, giocatore del Genoa, ha parlato a Dazn, dopo la gara pareggiata a Cagliari.

Queste le sue parole: “Oggi si è vista la nostra reazione. Penso che nel primo quarto d’ora sia mancato qualcosa, dobbiamo giocare e continuare a lavorare. Sappiamo che le ultime partite sono importanti, cercheremo la vittoria già nella prossima partita”.

Dopo l’intervallo, la squadra è entrata meglio in campo

“Ci siamo parlati negli spogliatoi, il mister ci ha dato le indicazioni giuste per poter rimettere l’incontro in equilibrio”.

Foto: Instagram Genoa