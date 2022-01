Martial si presenta: “Monchi e Lopetegui mi hanno voluto a tutti i costi. Futuro? Sono qui 5 mesi, poi vedremo”

Il nuovo attaccante del Siviglia Anthony Martial si presenta ai nuovi tifosi: “Sono stati decisivi Monchi e Lopetegui, hanno dimostrato di volermi a tutti i costi. Avevo bisogno di giocare di più ed è per questo che sono venuto qui. Negli ultimi mesi mi sono allenato bene, spero di iniziare a lavorare presto con i miei nuovi compagni di squadra. Voglio aiutarli a vincere a raggiungere tutti gli obiettivi. Futuro? Ancora non lo so, intanto so che sarò qui per i prossimi 5 mesi, poi vedremo”.

FOTO: twitter siviglia