Martial saluta il Manchester United: “Dopo 9 anni è arrivato il momento di voltare pagina”

Anthony Martial non rinnoverà il contratto in scadenza con il Manchester United e dunque saluterà da svincolato il club il 30 giugno.

Questa le parole del giocatore nella lettera di addio: “Cari tifosi del Manchester United. Con grande emozione vi scrivo oggi per salutarvi. Dopo nove incredibili anni al club, è arrivato il momento di voltare pagina della mia carriera. Da quando sono arrivato nel 2015, ho avuto l’immenso onore di indossare questa maglia e giocare davanti a voi, i migliori tifosi del mondo! Siete stati un supporto incrollabile, nei momenti belli e in quelli difficili. La vostra passione e lealtà sono state per me una costante fonte di motivazione. Vorrei ringraziarvi di cuore per tutto quello che avete fatto per me. Le vostre canzoni, il vostro incoraggiamento e il vostro amore per il club sono ricordi che rimarranno impressi nel mio cuore per sempre. – si legge ancora – Vorrei anche esprimere la mia gratitudine a tutti i miei compagni di squadra, lo staff tecnico e a tutti i membri del club che ho incontrato durante i miei 9 anni qui. Sono orgoglioso di aver potuto condividere queste esperienze con voi. Il Manchester United sarà sempre nel mio cuore. Questo club ha lasciato il segno nella mia carriera e mi ha offerto un’incredibile opportunità di giocare davanti a te. Parto per affrontare nuove sfide, ma sarò sempre un Red Devil e continuerò a seguire con passione i risultati del club. Grazie ancora di tutto e a presto”.

Foto: Instagram personale