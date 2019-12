Martial più Rashford: lo United sbanca Burnley e scavalca il Tottenham di Mou

Seconda vittoria di fila per il Manchester United. Dopo il poker rifilato al Newcastle, i Red Devils battono a domicilio il Burnley per 2-0: decisive le reti di Martial al 44′ e di Rashford al 95′. Successo prezioso per la squadra di Solskjaer che sale così al quinto posto a 31 punti, a -1 dal Chelsea quarto (impegnato domani nel derby contro l’Arsenal) e davanti al Tottenham di Mourinho.

Foto: Twitter personale Rashford