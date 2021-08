Martella, sempre più Ternana. Il Brescia lo esclude dai convocati per la Coppa Italia

Lo scorso 8 agosto vi abbiamo anticipato che Bruno Martella sarà presto un nuovo giocatore della Ternana. Operazione che, come abbiamo spiegato quattro giorni fa, non si è ancora conclusa perché il Brescia aspetta di tesserare un suo sostituto. Il futuro del terzino sinistro classe 1992, lo ripetiamo, è in Umbria. Un ulteriore conferma arriva dalla sua esclusione dalla lista dei convocati del Brescia per la sfida di Coppa Italia contro il Crotone.

Foto: Instagram Martella