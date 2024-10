Marsiglia, tre turni di squalifica a Benatia per commenti offensivi e tentativo di aggressione a un arbitro

La Commissione disciplinare della LFP, massimo organo del calcio francese, si è riunita nella serata di mercoledì per prendere una decisione in merito al comportamento di Medhi Benatia, consigliere del Marsiglia. Durante il match contro il Lione del 22 settembre, l’ex difensore della Juventus e della Rona – tra le altre – aveva aggredito verbalmente l’arbitro Benoît Bastien, che aveva espulso Leonardo Balerdi prima del 5° minuto di gioco.

Benatia aveva urlato contro l’arbitro e dopo la partita aveva insinuato che lo stesso avesse orchestrato un complotto contro il suo club. La commissione ritiene che i commenti fatti dal signor Benatia nell’intervallo siano stati inappropriati e, al termine della partita, offensivi, ha spiegato il presidente dell’organo disciplinare Sébastien Deneux. “Tendevano a mettere in discussione l’integrità del signor Bastien e, più in generale, il presunto trattamento di parte del suo club nei suoi confronti, nonostante il fatto che il signor Benatia sia una figura importante per l’OM. È quindi responsabile di aver violato il regolamento disciplinare e la carta etica in due occasioni durante la stessa serata, anche se il suo curriculum disciplinare è privo di sanzioni”. Per lui quindi una sospensione di tre partite e una multa.

Foto: twitter personale