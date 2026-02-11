Marsiglia, soluzione interna dopo la separazione con De Zerbi. Abardonado e Ferrier tecnici ad interim

11/02/2026 | 20:35:52

In casa Marsiglia tiene banco la questione allenatore dopo la separazione con Roberto De Zerbi. Secondo RMC, il club transalpino è pronto a optare per una soluzione interna, almeno a breve termine. La squadra sarà affidata al vice di De Zerbi Pancho Abardonado e Romain Ferrier, in attesa di annunciare un nuovo tecnico. Una soluzione ad interim in attesa di ulteriori decisioni.

foto instagram marsiglia