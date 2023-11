Marsiglia, smentite le voci su una possibile cessione della società

Nonostante il momento non facile per l’Olympique Marsiglia, dal momento che la formazione di Gattuso occupa per il momento il decimo posto in classifica in Ligue 1 con sei lunghezze di vantaggio dal Lione di Fabio Grosso, ultimo in graduatoria. Fra le voci che sono circolate negli ultimi giorni, ci sarebbe anche quella di una possibile vendita da parte del proprietario Frank McCourt. A spegnere però ogni tipo di illazione, ci ha pensato La Provence che questa mattina ha riportato delle smentite provenienti da fonti vicine al numero uno biancazzurro, che non avrebbe alcuna intenzione di cedere il club nonostante i risultati negativi che stanno arrivando.

Foto: sito Marsiglia