Marsiglia-PSG rinviata a domani sera alle 20. Quando c’è l’assegnazione del Pallone d’Oro

21/09/2025 | 21:25:00

La super sfida del campionato francese tra Olympique Marsiglia e Paris Saint-Germain, inizialmente programmata per stasera, è stata ufficialmente rinviata a domani alle ore 20 a causa delle condizioni meteorologiche che hanno impedito di svolgere la gara.

Polemiche per la scelta della data, anche perché, domani sera a Parigi, c’è la cerimonia della consegna del Pallone d’Oro, con praticamente mezza squadra del PSG che dovrà ricevere dei premi, e con Ousmane Dembelé, candidato numero uno alla vittoria, che sarà impegnato con il club.