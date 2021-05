Marsiglia, Payet conferma: “Resterò qui anche la prossima stagione”

Dimitri Payet, 34enne centrocampista offensivo del Marsiglia, nel corso di un’intervista a Canal + ha parlato del suo futuro. “Resti all’Om? Ci sarò, questo è certo. Anche l’allenatore rimarrà. Dobbiamo necessariamente lavorare, stiamo iniziando un nuovo ciclo. Tocca a noi accogliere i nuovi giocatori che arriveranno e prepararci bene per iniziare la prossima stagione. L’obiettivo è sempre quello di qualificarsi per la Champions League. Dobbiamo finire più in alto rispetto a quest’anno”.

FOTO: Marsiglia Twitter