Marsiglia, parla Villas-Boas: “Al 90% Thauvin resterà, Benedetto giocatore completo”

L’Olympique Marsiglia ha perso in casa all’esordio stagionale contro il Reims (2-0) e dalle prossime giornate dovrà certamente provare a invertire la rotta. Intanto il tecnico André Villas-Boas ha parlato del mercato dell’OM a L’Equipe, soffermandosi in maniera particolare su un suo pezzo pregiato come Thauvin: “Una sconfitta non è il miglior momento per parlare di cambiamenti, non voglio si trasformi in punizione e che si sentano in colpo dei giocatori. Penso che al 90% Florian Thauvin resterà marsigliese. Non ci sono molti club che possano pagare per avere un giocatore di questo livello. Rodrigo andrà all’Atlético de Madrid, ma non credo che il Valencia spenderà i 50 milioni di questo trasferimento per Thauvin. Se lascia l’OM dovremo ovviamente guardare alla finestra di mercato. Benedetto ha 29 anni ed è un giocatore completo tatticamente e tecnicamente. Può segnare e anche mettere gli altri in porta, come Thauvin o Payet. Juan Miranda dal Barcellona? Abbiamo ancora questo tipo di opportunità in prestito ed è l’unico mercato che possiamo fare per ora“.

Foto: L’Equipe