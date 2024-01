Marsiglia, molto vicino l’arrivo di Jean Onana

La squadra allenata da Rino Gattuso, dopo avere visto saltare l’operazione con Lucien Agoumé, sembra avere trovato il rinforzo ideale per il centrocampo. Secondo quanto riportato da L’Equipe, i marsigliesi vogliono completare in tempi brevi l’arrivo di un rinforzo centrale e dovrebbero riuscirci: hanno negoziato con il Besiktas un prestito con opzione di riscatto per il camerunese Jean Onana, 23 anni, che soddisfa tutti i criteri. Non è stato convocato per la Coppa d’Africa e può quindi rafforzare immediatamente il centrocampo dell’OM che ne ha davvero bisogno, perché Jordan Veretout e Geoffrey Kondogbia sono gli unici centrocampisti esperti disponibili.

Foto: Instagram Jean Onana