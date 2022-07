Marsiglia-Milan, le formazioni ufficiali. Aspettando l’arrivo di De Ketelaere

Ultime ore di attesa per Charles De Ketelaere, il suo arrivo in Italia è programmato tra stasera e domani. Il talento belga sta programmando il viaggio, arriverà a Milano accompagnato dalla madre. Nel frattempo è tutto pronto per la penultima amichevole del Milan in questo pre campionato. Gli uomini di Pioli si troveranno di fronte il Marsiglia, squadra che disputerà la prossima Champions League. Queste le scelte di Tudor e Pioli:

Marsiglia (3-4-2-1): Blanco; Gigot, Mbemba, Balerdi; Clauss, Guendouzi, Rongier, Kolasinac; Gerson, Payet; Suárez. All.: Tudor.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Rebic, Giroud. All.: Pioli.

Foto: Twitter Brugge