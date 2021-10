Marsiglia-Lazio, la UEFA sanziona i francesi. Multa di 8mila euro e tribuna nord chiusa

Il Marsiglia dovrà fare a meno di parte del suo pubblico nella prossima partita di Europa League contro la Lazio. La decisione dell’UEFA è stata quella di chiudere la tribuna nord del Velodrome per il prossimo turno in seguito ai disordini avvenuti nella prima partita del girone contro il Galatasaray. I tifosi francesi fecero interrompere la partita per 8 minuti per gli scontri con i sostenitori turchi e lancio di materiale pirotecnico in campo. Il club transalpino è stato inoltre multato per 8 mila euro, lo riporta L’Equipe.

Foto: Twitter UEFA