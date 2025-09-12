Marsiglia, la prima di Pavard è ottima: l’ex Inter a segno e De Zerbi fa festa (4-0) con il Lorient
12/09/2025 | 22:44:51
Il Marsiglia di De Zerbi vince 4-0 senza faticare con il Lorient. Secondo successo su due partite in casa per i marsigliesi, che abbracciano Pavard, subito in gol. Il difensore ex Inter ha siglato il raddoppio dopo la rete di Greenwood su rigore. Nella ripresa Angel Gomes ha firmato il 3-0, nel recupero invece arriva anche la rete di Aguerd. Comoda vittoria per la squadra di De Zerbi che sfrutta la superiorità numerica dopo l’espulsione di Yongwa al 10′, che mette in discesa la partita.
FOTO: X Ligue1