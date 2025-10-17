Marsiglia in emergenza, De Zerbi: “Kondogbia salterà diverse partite, assenti anche Gouiri e Traorè”

17/10/2025 | 16:18:58

Prosegue l’emergenza infortuni in casa Marsiglia, il tecnico Roberto De Zerbi ha commentato la questione in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Le Havre: “Kondogbia e Traoré hanno ancora bisogno di un po’ di tempo. Kondogbia sarà fuori per diverse altre partite e Gouiri non sarà qui domani (sabato). Dobbiamo ancora valutare le cose. Non ho visto Balerdi, Rulli, Aguerd, Murillo. Ho l’impressione che stiano tutti bene, quelli che sono rimasti hanno lavorato bene. E ora dobbiamo ricominciare con una giornata di lavoro per preparare la partita”.

Foto: Instagram Marsiglia

