Marsiglia, il presidente McCourt: “Benatia resterà fino al termine della stagione”

17/02/2026 | 12:05:15

Il presidente del Marsiglia Frank McCourt ha parlato della situazione Benatia, svelando in un comunicato ufficiale che il dirigente resterà in carica fino al termine della stagione: “Come proprietario del club, arrivo a Marsiglia e, ancora una volta, mi assumo la responsabilità di garantire che il club rimanga concentrato sui suoi obiettivi, in particolare la qualificazione alla prossima Champions League e un percorso esemplare in Coppa di Francia. Sotto la supervisione di Medhi Benatia, la nomina di un nuovo allenatore sarà annunciata a breve. La mia ambizione per il club rimane invariata. Collaboriamo tutti insieme, al servizio dell’OM”.

Foto: Instagram Benatia