Marsiglia, i tifosi minacciano il presidente Eyraud. Villas-Boas: “Sono sorpreso”

Aria di tensione in casa Olympique Marsiglia, i tifosi transalpini hanno minacciato il presidente Jacques-Henri Eyraud, reo di aver assunto un nuovo responsabile del mercato, Paul Aldridge, che dovrebbe occuparsi solo delle operazioni Oltremanica. Il tecnico André Villas-Boas ha commentato l’episodio: “Spetta al presidente spiegare, mi ha sorpreso e non voglio parlare troppo. Noi siamo riusciti a portare stabilità in uno dei club più instabili ed emotivi del mondo”.