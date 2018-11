Marsiglia, Garcia: “Balotelli? Non rappresenta una priorità”

L’Olympique Marsiglia, dopo i numerosi tentativi compiuti in estate, proverà nuovamente a regalare Mario Balotelli a Rudi Garcia. Intanto, proprio il tecnico dei transalpini, ha fatto chiarezza in merito all’eventuale arrivo dell’ex Inter e Milan attualmente al Nizza: “Balotelli? L’ingaggio di Balotelli non rappresenta una priorità per il Marsiglia, ma vedremo. Credo che – afferma ai microfoni di RMC Sport France – non sarebbe opportuno avanzare delle pretese economiche importanti alla nostra dirigenza. Non sarebbe razionale in questo momento”.

Foto: Marca