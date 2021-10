Marsiglia-Galatasaray, caos sugli spalti e gara interrotta per 10′

Allo stadio Vélodrome è incorso Marsiglia-Galatasaray, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Durante il primo tempo della sfida la gara è stata interrotta per 10′ a causa di tafferugli sugli spalti, con i tifosi di entrambe le squadre che si sono lanciati fumogeni e petardi. Il primo tempo, per la cronaca, è finito sullo 0-0 dopo ben 8 minuti di recupero.

Foto: Instagram Marsiglia