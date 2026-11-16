Marsiglia, Emerson Palmieri operato al ginocchio sinistro: intervento riuscito. Il comunicato

16/11/2026 | 16:49:04

Il Marsiglia fa sapere attraverso un comunicato che l’operazione di Emerson Palmieri è andata a buon fine: “L’Olympique de Marseille ha annunciato oggi che Emerson Palmieri si è sottoposto a un intervento chirurgico artroscopico al ginocchio sinistro. L’intervento è riuscito. Emerson Palmieri tornerà in campo tra poche settimane. Il club augura al giocatore una pronta guarigione e lo sosterrà durante tutto il periodo di convalescenza”.

foto: instagram Marsiglia