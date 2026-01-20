Marsiglia, è fatta per Nwaneri: arriva in prestito dall’Arsenal. Domani le visite

20/01/2026 | 15:11:34

Il Marsiglia ha deciso di accelerare per Nwaneri dell’Arsenal. Secondo le informazioni raccolte dal sito esperto di mercato internazionale Footmercato, i francesi hanno finalizzato il prestito senza diritto di riscatto del giocatore dell’Arsenal Ethan Nwaneri. Il giocatore è atteso a Marsiglia già domani per sottoporsi alle visite mediche e firmare il suo contratto con i transalpini. De Zerbi avrà un nuovo rinforzo in attacco.

Foto: Instagram Nwaneri

