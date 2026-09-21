Marsiglia, avvio shock: 3 punti nelle prime 5 di campionato e penultimo posto in classifica

21/09/2026 | 17:41:22

Il Marsiglia sta vivendo un vero e proprio incubo. Lo smantellamento dei senatori in estate con la partenza di Greenwood, Aubameyang, Medina, Rulli e Balerdi per motivi finanziari, ha creato un caos all’interno della società. La scelta in panchina è ricaduta su Bruno Genesio, lionese di nascita e al Lille nelle ultime due stagioni, ma i risultati, complice una rosa impoverita notevolmente, faticano ad arrivare. Nelle prime cinque giornate di Ligue 1 è arrivata una sola vittoria, all’esordio contro lo Strasburgo. Poi, solo sconfitte: contro Monaco, Paris FC, Rennes e PSG, includendo anche il KO in Europa League contro il Besiktas di Vincenzo Italiano. Il penultimo posto in classifica è il dato più basso mai registrato negli ultimi 15 anni: soltanto nella stagione 2011/12 l’OM era partito così a rilento e ha concluso quell’annata a metà classifica. Inoltre, nella gloriosa storia del club francese non era mai accaduto di perdere quattro delle prime cinque partite di Ligue 1.

Foto: Sito Marsiglia