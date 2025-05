Marsiglia, avanti con De Zerbi anche la prossima stagione. Il comunicato

24/05/2025 | 20:10:51

Di seguito il comunicato: “Questa settimana, il proprietario Frank McCourt e il presidente del consiglio di sorveglianza Jeff Ingram hanno accolto negli Stati Uniti il presidente Pablo Longoria, il direttore del calcio Medhi Benatia, l’allenatore Roberto De Zerbi e il suo consigliere Giovanni Rossi, per una riunione di lavoro che conclude una stagione 2024-2025, segnata dal raggiungimento dell’obiettivo principale: la qualificazione in Champions League.

Questi due giorni di scambi hanno permesso di consolidare e riaffermare l’unità dei dirigenti attorno a una visione comune, essenziale per la sostenibilità del progetto lanciato nell’estate 2024. In un ambiente di altissimo livello, caratterizzato da una competizione intensa e da una pressione costante, era importante analizzare con lucidità sia i successi che le sfide che la stagione ha sollevato, al fine di continuare a migliorare e mantenere un livello di esigenza all’altezza delle ambizioni del club.

Questo incontro è stato anche l’occasione per affrontare le sfide che il calcio francese deve affrontare, in particolare le persistenti incertezze sulla governance del calcio e dei diritti televisivi. Argomenti importanti, sia per il futuro dell’Olympique de Marseille che per quello del campionato francese nel suo complesso.

Ora è il posto alla preparazione della stagione 2025-2026, con un impegno e un allineamento totale di tutti i dirigenti del club, determinati a raccogliere le entusiasmanti sfide a venire, in primo luogo quella di installare il club in modo duraturo in Champions League, stagione dopo stagione.

Frank McCourt, Pablo Longoria, Medhi Benatia, Roberto De Zerbi desiderano ringraziare calorosamente tutti i tifosi, i partner, i clienti, i dipendenti del club e tutti coloro che, con il loro impegno e il loro sostegno, hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo chiave. Questa qualificazione alla Champions League è il frutto di un vero slancio collettivo”.

Foto; Instagram OM