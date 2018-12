Marsiglia ancora ko col Nantes, Garcia: “Presto vinceremo il premio della stupidità”

Rudi Garcia, tecnico dell’Olympique Marsiglia, ha parlato dopo la sconfitta rimediata per 3-2 contro il Nantes: “Purtroppo ci sono sempre gli stessi problemi. Giochiamo una buona partita, passiamo due volte in vantaggio, ma non riusciamo a mantenere il punteggio per più di 5 minuti. Abbiamo subito reti esattamente sulle situazioni studiate in allenamento: calci piazzati, cross in area di rigore. In questo momento devo difendere e proteggere i miei giocatori, ma quando commettiamo errori individuali e prendiamo tre reti in trasferta, è difficile vincere. Non siamo lontani dal vincere il premio della stupidità, manca davvero poco”.

Foto: foot01.com