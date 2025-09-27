Marsiglia-Ajax, il Governo vieta l’accesso dei tifosi olandesi in Francia

27/09/2025 | 22:25:04

La sfida di Champions League tra Olympique Marsiglia e Ajax, in programma martedì sera alle 21:00 al Velodrome, si preannuncia ad altissima tensione e con possibili scontri tra le tifoserie. Le autorità francesi hanno così adottato misure straordinarie di sicurezza per prevenire disordini legati al match. Il Ministero dell’Interno ha emanato un decreto che vieta la circolazione e la presenza dei tifosi olandesi nella città. Una misura che riflette la preoccupazione per possibili episodi di violenza.

Foto: sito Marsiglia