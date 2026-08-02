Marsiglia, Aguerd vicino all’addio: accordo con l’Al-Sadd

03/08/2026 | 00:02:39

Il Marsiglia e Aguerd potrebbero salutarsi a breve. Secondo le informazioni raccolte da Footmercato, il club è molto vicino a raggiungere un accordo con l’Al-Sadd per il difensore. Il club qataria dovrà poi accordarsi con il trentenne nazionale marocchino sul prezzo del trasferimento. Il club qatariota, interessato da diverse settimane al giocatore, è molto vicino a raggiungere un accordo con l’Olympique de Marseille per un prestito di 4 milioni di euro con un’opzione di acquisto immediato stimata a 11 milioni di euro. Si tratta di un passo avanti deciso nell’ affare.

foto x marsiglia