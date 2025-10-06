Marsiglia, Aguerd aggredito in aeroporto: nessuna conseguenza per il difensore

06/10/2025 | 17:00:49

Paura per il difensore del Marsiglia Aguerd. Secondo BFM Marseille Provence, un individuo dal comportamento instabile si è avvicinato al giocatore nella sala VIP per chiedergli un selfie e il suo numero di telefono, prima di perdere la calma e tentare di schiaffeggiarlo. L’aggressore, descritto come visibilmente instabile, è stato immediatamente fermato dalle forze dell’ordine presenti nello scalo marsigliese. L’intervento si è consumato nel giro di pochi minuti e non ci sarebbero conseguenze fisiche gravi per il giocatore