Marsch, il ct del Canada alla squadra: “I bambini parleranno di voi e di quello che avete fatto”

28/06/2026 | 23:31:23

Jesse Marsch, ct del Canada, ha parlato così dopo la vittoria contro il Sudafrica raggruppando la squadra in campo dopo il fischio finale: “Ripensate a questi due anni assieme, a tutto quello che avete fatto. A come abbiamo giocato. Avete dimostrato che siete dei veri canadesi. Siete eroi. I bambini che giocheranno a calcio in questo Paese parleranno di voi. Parleranno di chi siete e di quello che avete dato”.

foto x canada