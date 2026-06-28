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Marsch, il ct del Canada alla squadra: “I bambini parleranno di voi e di quello che avete fatto”

28/06/2026 | 23:31:23

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Jesse Marsch, ct del Canada, ha parlato così dopo la vittoria contro il Sudafrica raggruppando la squadra in campo dopo il fischio finale: “Ripensate a questi due anni assieme, a tutto quello che avete fatto. A come abbiamo giocato. Avete dimostrato che siete dei veri canadesi. Siete eroi. I bambini che giocheranno a calcio in questo Paese parleranno di voi. Parleranno di chi siete e di quello che avete dato”.
foto x canada