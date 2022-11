Marsch dopo il ko contro il Tottenham: “Sono distrutto. C’era un fallo sul loro primo gol”

Jesse Marsch, allenatore del Leeds, ha analizzato ai microfoni della BBC la sconfitta per 4-3 rimediata sul campo del Tottenham: “Sono distrutto, è come se mi avvesero strappato il cuore. Eravamo in controllo della partita, ma poi ce la siamo fatta sfuggire. Ovviamente ci sono aspetti positivi perché abbiamo mostrato di avere qualità nei momenti del match a noi favorevoli; invece nei momenti cattivi sembriamo ancora vulnerabili e ingenui. Nel primo tempo siamo stati tatticamente solidi, ma non abbiamo fatto quello che dovevamo negli spazi chiusi. Abbiamo difeso duramente, ma la nostra sfida è rimanere concentrati. In questo momento andiamo in vantaggio e poi ci facciamo recuperare“. Poi è tornato a parlare del primo gol siglato da Harry Kane: “C’era un fallo, l’arbitro avrebbe dovuto fischiarlo. Tuttavia, non sono sorpreso perché avevamo già notato prima che non era andato al monitor. È incredibile per me che ciò non accada”.

foto: Leeds Twitter