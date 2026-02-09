Marsch (CT Canada): “Spero che arrivi l’Italia al Mondiale. Nella gara a Toronto potremmo giocare con meno tifosi nostri”

09/02/2026 | 19:38:16

Attraverso i canali ufficiali della FIGC arrivano alcune dichiarazioni del CT del Canada, Jesse Marsch, che potrebbe ritrovarsi l’Italia nel suo girone al Mondiale.

Queste le sue parole: “Guardavo con passione il calcio italiano e mi sono innamorato del gioco del Milan. Mi hanno chiesto di tenere questa lezione prima del sorteggio della prossima Coppa del Mondo. E quando mi hanno domandato se fosse un problema venire comunque a Coverciano, una volta scoperto che potremmo affrontarci, ho risposto che nel calcio non ci sono segreti. Se gli Azzurri dovessero qualificarsi, ci affronteremo a Toronto nella partita di esordio del girone. A Toronto vivono tantissimi italiani: potrebbe essere il primo caso di una squadra ospitante il Mondiale che giocherà come se fosse fuori casa”.

Foto: X personale