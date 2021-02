Marroccu svela un retroscena su Strootman: “Il Cagliari si era inserito all’ultimo, ma avevamo la parola dell’OM”

Francesco Marroccu, direttore sportivo del Genoa, ai microfoni de L’Equipe, ha rivelato un particolare retroscena sulla trattativa che ha portato l’ex romanista Kevin Strootman in maglia grifone. Queste le parole del ds genoano: “All’inizio eravamo i soli ad avere l’idea di riportarlo in Italia. Kevin era uscito dai radar, il suo minutaggio era molto basso e aveva scoraggiato molte pretendenti. Devo ringraziare Pablo Longoria (ds del Marsiglia ndr) che ha mantenuto la parola, perché avevamo chiuso il trasferimento al telefono, ma tutto poteva succedere finché non c’erano le firme. Il Cagliari si è inserito all’ultimo minuto, ma Longoria ha detto che Kevin non era più in vendita…”.

Foto: Twitter Genoa