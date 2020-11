Marroccu: “Scamacca mi ha impressionato. Avevo la nostalgia del Genoa”

Il nuovo direttore sportivo del Genoa, Francesco Marroccu, nel pre-partita della gara contro il Parma. Queste le sue parole: “Proviamo a ripartire, per trovare quella serenità persa nelle ultime settimane. L’umore della squadra mi è sembrato alto. Quando ci siamo lasciati? Non è stato un errore, ma una scelta condivisa e io non avevo più le energie. Adesso sentivo la nostalgia. E’ stato un campionato particolare l’anno scorso, con il lockdown e una tensione fuori dal normale. Questo Genoa ha dei buoni valori, il mio lavoro è un mix di tante cose. Scamacca? Mi ha impressionato, una fisicità e una tecnica fuori dal comune, e una sensibilità che fa ben sperare. Il gruppo portante è solido, seguo questa squadra da due giorni e sì numericamente abbiamo bisogno di essere snelliti.”

Foto Genoa Twitter