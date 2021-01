Marroccu: “Il mercato in entrata è chiuso e non abbiamo intenzione di cedere i capisaldi”

Il direttore sportivo del Genoa Francesco Marroccu ha parlato così ai microfoni di Buoncalcioatutti.it del mercato rossoblu: “Come già detto nei giorni scorsi, per me il mercato in entrata può definirsi chiuso. Chiaramente, se dovessero esserci delle uscite pesanti andranno poi rimpiazzate, ma non c’è niente in pentola e non abbiamo alcuna intenzione di cedere i capisaldi della squadra. In questo mi sento di tranquillizzare i tifosi. Noi dobbiamo puntare a salvare il Genoa e non a salvare il mercato. Operazioni con la Samp? Il Genoa nel calcio italiano ha ottimi rapporti con tutti e 19 i club e tra questi c’è anche la Sampdoria. Ma credo che non ci sarà nessuna operazione con la Sampdoria”.