Marroccu: “Con Nicola abbiamo patito le pene dell’inferno per conquistare la salvezza”

L’ormai ex direttore del Genoa Francesco Marroccu, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, all’indomani dell’addio consensuale con il Grifone: “Sono arrivato al Genoa probabilmente nel momento peggiore della stagione, eravamo ultimi con 10 punti. Ho partecipato al cambio dell’allenatore, con Nicola abbiamo patito le pene dell’inferno per conquistare la salvezza. Nel mercato di gennaio il nostro leitmotiv e’ stato prendere giocatori che, per motivi diversi, avevano un senso di appartenenza al Genoa. Abbiamo quasi rifatto tutta la squadra, confermando gli elementi utili al calcio di Nicola”.

Il direttore elogia l’operato del Genoa:”Il lavoro mio e di Nicola e’ stato molto positivo, ma se non avessimo centrato l’obiettivo saremmo stati ritenuti responsabili. Tutti hanno meriti, dietro questa salvezza c’e’ quella si chiama squadra fantasma, cioe’ tutti coloro che lavorano dietro le quinte, ci siamo uniti nelle difficolta’”.

Marroccu si è espresso anche sul futuro di Nicola: “Non voglio parlarne per non invadere il lavoro di chi andra’ a sostituirmi. La ratio dietro alla mia sostituzione? Da dirigente dico che e’ giusto. In questo periodo molto difficile sono diventato una figura promiscua, ho compromesso i miei rapporti interpersonali per raschiare il fondo del barile e oggi non saprei se le mie scelte sarebbero dettate dalla riconoscenza o dalla meritocrazia. Ho fatto due lockdown, uno con la mia famiglia e uno con il Genoa”.

Foto: Genoa Twitter