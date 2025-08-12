Marquinhos: “Vogliamo ripeterci in Champions. Donnarumma resterà nella storia del PSG”

12/08/2025 | 22:00:43

Marquinhos ha presentato in conferenza stampa la Supercoppa Europea tra PSG e Tottenham: “E’ un grande piacere cominciare in questo modo, abbiamo vinto la Champions e alla prima della stagione affrontiamo chi ha vinto l’Europa League. E’ la prima Supercoppa per me da giocatore del PSG, spero di giocarne altre. Siamo combattivi e quando si è così competitivi bisogna continuare a lavorare, sempre più sodo, che è quello che facciamo come gruppo, vogliamo vincere ancora, vincere più volte è ancora meglio, è eccezionale, ce la fanno in poche ed è il nostro obiettivo. Su Donnarumma: “Anche io un giorno me ne andrò, spero nel miglior modo possibile, la storia del club rimarrà e Donnarumma farà parte per sempre della storia del club. Non sappiamo ancora se resterà o andrà via, se resterà lo riaccoglieremo a braccia aperte, anche grazie a lui abbiamo vinto la Champions. E’ una grande persona, un leader, un amico, ma il calcio è così, posso citare tanti esempi in passato. Se arriverà qualcun altro invece sono sicuro che sarà all’altezza”.

FOTO: X Marquinhos