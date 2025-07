Marquinhos: “Vacanze meritate, stagione strepitosa anche senza il Mondiale per Club”

15/07/2025 | 09:53:07

Marquinhos , difensore e capitano del PSG, ha parlato ai canali ufficiali del club campione d’Europa, congedandosi dalla stagione, lunghissima.

Queste le sue parole: “È sempre dura perdere una finale. È l’unica partita che non puoi permetterti di perdere. Ma se guardiamo indietro, penso che abbiamo fatto un torneo incredibile. Abbiamo giocato contro squadre molto forti e le abbiamo battute, siamo arrivati fino in finale. Fino a questo punto è stato eccellente, ma non abbiamo sfruttato le nostre occasioni. Siamo stati ben al di sotto del nostro livello abituale, al di sotto delle nostre capacità. Dobbiamo analizzare bene questa prestazione, vedere cosa possiamo migliorare in vista della prossima stagione. Ma abbiamo anche goduto di una stagione incredibile, con il primo trionfo in Champions League e altri trofei in Francia, ma volevamo davvero vincere questa competizione. La prima del suo genere, che si gioca una volta ogni quattro anni. Non ci siamo riusciti, ma questo non toglie nulla al resto della nostra campagna. Grazie ai nostri tifosi che ci hanno sostenuto per tutta la stagione, sono i migliori tifosi, in casa e in trasferta, anche qui negli Stati Uniti abbiamo visto i nostri tifosi ovunque. Questa è la cosa più bella che abbiamo vissuto in questa stagione, la gioia e l’affetto dei nostri tifosi per tutta la stagione. Quest’anno abbiamo avuto sempre più tifosi, che hanno apprezzato il nostro stile di gioco, la passione che abbiamo dimostrato in campo e la passione dei nostri tifosi fuori dal campo. Abbiamo guadagnato molto rispetto e ammirazione in questa stagione, ed è stato fantastico. Ricorderò questa stagione per tutta la vita. Purtroppo oggi non abbiamo vinto, ma è stata una stagione indimenticabile”.

Foto: sito PSG