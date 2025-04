Marquinhos: “Triplete? Non si può sognare di meglio, siamo sulla strada giusta”

Intervenuto ai microfoni di beIN Sports, Marquinhos, capitano del PSG – in gol ieri sera – ha così parlato dopo aver raggiunto la Finale della Coppa di Francia: “Quando si inizia una stagione, è una fine come questa che si vuole ottenere. In campionato siamo sulla strada giusta. Siamo in finale di Coppa di Francia, nei quarti di finale di Champions League. Non si può sognare di meglio”.

“Bisogna continuare – ha aggiunto -, non dobbiamo mollare ora, questi sono i due mesi più decisivi per noi. I bei momenti stanno arrivando. Tutti i giocatori sognano di esserci. Siamo in un buon periodo come gruppo, come lavoro e come idee di gioco. Anche nelle difficoltà, la nostra idea non cambia, cerchiamo sempre il risultato e di andare avanti. È questo che l’allenatore (Luis Enrique, ndr) ci ha trasmesso da quando è arrivato. Oggi, la squadra è così anche grazie a lui”.

