Marquinhos: “Seguo sempre la Roma. Mi dispiace per l’Italia fuori dal Mondiale”

20/05/2026 | 21:12:40

Marquinhos, difensore brasiliano e capitano del PSG, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della finale di Champions League contro l’Arsenal: “Penso che l’esperienza e tutto quello che ho vissuto mi dia la serenità per questi momenti, a un certo punto prevale la passione, quello che ho fatto fin da bambino, l’allegria… È ciò che trasmetto a tutti, dobbiamo aiutarsi come fratelli, quello è il sentimento che deve esserci”.

Luis Enrique ha cambiato tutto? “Sì, penso di sì. Ci ha portato la filosofia giusta, quella del calcio moderno. Sta sempre dietro di noi per dirci di difendere e attaccare tutti, la squadra deve dare il massimo in allenamento e in partita, vedete come aiutano gli attaccanti. Si fa un po’ di tutto dentro il campo, è un modo di pensare che ci ha portato a giocare per grandi cose e a vincere titoli. Lui è anche un grande gestore del gruppo, una grande persona, fa tanta differenza essere professionisti in ciò che si fa”.

Qual è il punto di forza dell’Arsenal? “Sono una squadra totale, difende, attacca, gioca bene sugli angoli, sulle punizioni… Sono molto completi, abbiamo già giocato contro di loro, sono stati dei grandi avversari, il livello di difficoltà sarà altissimo, dovremo prepararci molto bene”.

Sta guardando il calcio italiano e la sua ex squadra? “Sì, seguo sempre la Roma, c’è Wesley là e sta giocando bene”.

Come ha vissuto le convocazioni per il Mondiale in diretta? “È stato un evento speciale per noi in Brasile, siamo una squadra storica, essere lì in quella lista è un onore. Abbiamo qualche italiano nello staff e lo parliamo pure in Nazionale, aspettiamo che tutti voi italiani siate con noi per Carlo Ancelotti”.

Anche perché l’Italia non sarà al Mondiale. “Sono un po’ triste per quello, ci ho vissuto, ho qualche italiano al PSG, ho italiani nello staff del Brasile… È un peccato che non sia andata al Mondiale, magari spero che tifiate per noi ora”.

Foto: Instagram Marquinhos